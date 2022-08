In polifonia è la linea di voce che spicca di più - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In polifonia è la linea di voce che spicca di più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MELODIA

Significato/Curiosita : In polifonia e la linea di voce che spicca di piu

Della polifonia occidentale. durante il basso medioevo e il rinascimento, il termine "fuga" era utilizzato per indicare il canone, o composizioni che si...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi melodia (disambigua). una melodia, frase melodica o linea melodica, nella teoria musicale, è... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

