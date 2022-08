Pianta ornamentale a foglia larga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta ornamentale a foglia larga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACANTO

Significato/Curiosita : Pianta ornamentale a foglia larga

E spontaneo nelle regioni mediterranee e diffusamente coltivato a scopo ornamentale. l'oleandro ha un portamento arbustivo, con fusti generalmente poco...

Diffuse una tipologia diversa di foglia d'acanto ("acanto spinoso", con fogliette appuntite). i capitelli ad acanto spinoso furono quindi esportati anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con pianta; ornamentale; foglia; larga; pianta che produce fiori dai petali rovesciati; Una pianta delle Pinacee; Una spezia che discende dalla pianta Elettaria; pianta che deve il nome al botanico Pierre Magnol; Area verde ornamentale ; Pizzo ornamentale o di rifinitura; Un piccolo Cupido spesso ornamentale ; Il motivo ornamentale ; Canestrini di pasta sfoglia ripieni fra; Costituisce il ripieno delle sfoglia telle; Vetrine... da sfoglia re; Lo è da un lato la foglia del pioppo; Come la gonna che si allarga verso il fondo; larga via cittadina; Lo è la gonna larga in basso; Una larga via cittadina; Cerca nelle Definizioni