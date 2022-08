Per lavoro aggiusta tubature e rubinetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per lavoro aggiusta tubature e rubinetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IDRAULICO

Significato/Curiosita : Per lavoro aggiusta tubature e rubinetti

Citazioni sull'idraulico wikizionario contiene il lemma di dizionario «idraulico» wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'idraulico alberto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con lavoro; aggiusta; tubature; rubinetti; Compiere un lavoro suonare un brano musicale; Il luogo di lavoro del panettiere; Luogo di lavoro dell impiegato; Capolavoro di Pier Paolo Pasolini con Anna Magnani; aggiusta re... un torto; aggiusta re uno strappo; Si aggiusta per colpire; Si aggiusta per fare centro; Riducono la portata delle tubature dell acqua; Aggiusta rubinetti e tubature ; Intasamento stradale o delle tubature ; Impasto per tubature ; Ripara i rubinetti ; Professionisti che riparano lavandini e rubinetti ; È munito di rubinetti ; Si poggia a lato dei rubinetti ; Cerca nelle Definizioni