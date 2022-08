Peli robusti che ricoprono certi animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Peli robusti che ricoprono certi animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SETOLE

Significato/Curiosita : Peli robusti che ricoprono certi animali

Legnosa con ramificazioni che partono fin dalla base, denominata anche frutice. aracnoide indumento formato da lunghi peli (o appendici filiformi) disposti...

Giuseppe setola (santa maria capua vetere, 5 novembre 1970) è un mafioso italiano. boss camorrista del clan dei casalesi, è stato a capo dell'ala più sanguinaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

