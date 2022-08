Ha i pedali e un unica ruota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha i pedali e un unica ruota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONOCICLO

Significato/Curiosita : Ha i pedali e un unica ruota

Mozzo. i cuscinetti sono presenti anche nel movimento centrale, nei pedali, nello sterzo, nel meccanismo di ruota libera. sulla ruota posteriore è normalmente...

Il monociclo è un veicolo dotato di una sola ruota, funzionante a propulsione muscolare umana o a motore.[senza fonte] un monociclo è composto da poche... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con pedali; unica; ruota; Reparto ospedali ero dedicato ai più anziani; Cambiano sedili in pedali ; Suona... con i pedali ; Il responsabile di un reparto ospedali ero; Come unica ricchezza hanno i loro figli; unica , semplice, tutt altro che multipla; Se è unica non ha fratelli né sorelle; Mettere in relazione e in comunica zione; Trasporta merci su ruota ; ruota di ingranaggio; Trasporta materiale con una ruota ; La ruota dell arrotino;