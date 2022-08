Il Paese che ospita lo scenografico lago di Bled - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Paese che ospita lo scenografico lago di Bled. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SLOVENIA

Significato/Curiosita : Il paese che ospita lo scenografico lago di bled

Coordinate: 46°n 15°e / 46°n 15°e46; 15 la slovenia, ufficialmente repubblica di slovenia (in sloveno republika slovenija, in ungherese szlovén köztársaság)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

