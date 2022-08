Noto torneo calcistico continentale: __ League - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto torneo calcistico continentale: __ League. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EUROPA

Significato/Curiosita : Noto torneo calcistico continentale: __ league

Gironi della uefa nations league (2023). le numerose sconfitte dei tedeschi nei tornei ufficiali sono un fatto calcistico molto sentito in germania,...

Fiori in riva al mare, europa vide il toro che le si avvicinava. era un po' spaventata ma il toro si sdraiò ai suoi piedi ed europa si tranquillizzò. vedendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

