Nelle sue gare si praticano corsa e ciclismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle sue gare si praticano corsa e ciclismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DUATHLON

Significato/Curiosita : Nelle sue gare si praticano corsa e ciclismo

Torinese si praticano tutti gli sport invernali nei suoi pressi è situata la pista di bob, slittino e skeleton di cesana pariol in estate si possono praticare...

Il duathlon è uno sport individuale che consiste nella somma di una frazione iniziale di corsa, seguita da una frazione di ciclismo, e si conclude con... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con nelle; gare; praticano; corsa; ciclismo; Colla isolante utile nelle finiture edili; Sacerdoti che leggevano il futuro nelle viscere; Sostituì l olio animale nelle lampade; Consente il transito di aiuti nelle zone di guerra; Riduzione di un debito da pagare ; Divulgare delle notizie ai cittadini; Sottile focaccia romagnola da piegare o arrotolare; Appendere i panni per farli asciugare ; La praticano atleti in slip; Lo praticano Hamilton e Vettel; praticano lo spiritismo; Lo praticano gli slalomisti; Così è detta una casa di auto da corsa ; La amano i piloti da corsa ; Piccolo mezzo da corsa senza carrozzeria ing; La strada percorsa ; Nel ciclismo corrono per aiutare il capitano; Comprende nuoto, ciclismo e corsa; Lo sono gli sport come corsa, ciclismo o nuoto; Paolo del ciclismo ; Cerca nelle Definizioni