Nei suoi libri racconta la vita di altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei suoi libri racconta la vita di altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BIOGRAFO

Significato/Curiosita : Nei suoi libri racconta la vita di altri

(faunus lupercus), è collegato al racconto dell'allattamento di romolo e remo da parte della leggendaria lupa. come si racconta nell'eneide, enea, figlio della...

Una biografia (dal greco bíos ß "vita" e gráphein fe, "scrivere") è un testo che contiene la ricostruzione complessiva della vita di una persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con suoi; libri; racconta; vita; altri; La Provenza è famosa per i suoi campi; Azienda che consente la vendita al pubblico dei suoi titoli mobiliari; Lo è Paperon dÈ Paperoni coi suoi soldi; I suoi Pensieri erano in un libretto rosso; Industria che gira intorno ai libri ; Ripiano a muro su cui si poggiano oggetti, libri ; Si scrivono nei libri regalati; Ci finiscono i libri invenduti per esser distrutti; Lo è la voce... che racconta ; Testo che racconta della vita di una persona; racconta in prima persona la vicenda dei romanzo; Flagelli e maledizioni racconta ti nella Bibbia; Il luogo dantesco che attende chi a vita ci spense; La vita spirituale di ognuno; Annuncia e accompagna gli invita ti ufficiali; Testo che racconta della vita di una persona; Animali che cacciano altri animali; Balia che allatta i neonati di altri ; Zii, cugini e altri familiari; Tracciano la strada che molti altri seguiranno; Cerca nelle Definizioni