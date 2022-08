Locuzione latina che indica uno scambio di favori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locuzione latina che indica uno scambio di favori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DO UT DES

Significato/Curiosita : Locuzione latina che indica uno scambio di favori

Rapporti personali e conoscenze nel settore privato, che possono portare allo scambio di informazioni o favori tra persone influenti. tale pratica è detta capitalismo...

do ut des è una frase latina dal significato letterale «io do affinché tu dia» e in senso lato «scambiamoci queste cose in maniera ben definita». in un... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

