L indice di borsa tecnologico di Wall Street - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L indice di borsa tecnologico di Wall Street. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NASDAQ

Significato/Curiosita : L indice di borsa tecnologico di wall street

1987, altro grande momento di panico e di cattiva gestione a causa di forti speculazioni. il simbolo della borsa di wall street è il toro, statua in bronzo...

nasdaq, acronimo di national association of securities dealers automated quotation (lett. "associazione nazionale degli operatori in titoli con quotazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con indice; borsa; tecnologico; wall; street; Tra indice e anulare; Mancava ai libri all indice ; Un indice di variabilità molto utilizzato in statistica; Dow __, indice borsistico; Piegamenti sulle braccia... o ribassi in borsa ; Rimborsa ti, risarciti di un costo; Mantiene la temperatura dei cibi: borsa __; La borsa che rinfresca cibi e bevande; Quello tecnologico è detto gap; L orologio più preciso e tecnologico ; Sigla del Gruppo anticrimine tecnologico ; Un tessuto tecnologico ; I marsupiali come il wall aroo o wall aby antilopino; Era la band di Wonderwall ; Il noto wall ach; Il Ben di un celebre romanzo di Lew wall ace; _ Johnson, a Downing street ; Accomunano incisioni preistoriche e street art; L uomo d affari a Wall street ; Il noto indice di Wall street ; Cerca nelle Definizioni