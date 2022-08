Improvvisa escursione armata a scopo di saccheggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Improvvisa escursione armata a scopo di saccheggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : SCORRERIA

Significato/Curiosita : Improvvisa escursione armata a scopo di saccheggio

Ottomana in friuli del 1499, fu l’ottava e probabilmente la più devastante scorreria da parte di soldati dell'impero ottomano nel friuli, allora parte della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con improvvisa; escursione; armata; scopo; saccheggio; improvvisa e momentanea perdita di coscienza; Paura improvvisa e senza fondamento; All italiano di punto in bianco = improvvisa mente corrisponde in inglese l espressione out of thè..; Perdita improvvisa della memoria; escursione turistica; Una piacevole escursione ; Un escursione in più tappe; Una escursione in più tappe; Il maresciallo che comandò l VIII armata in Italia; Va in giro armata ; Guidò la Grande armata fino in Russia; A mano armata è un grave reato; Si studia per raggiungere uno scopo ; Riunione a scopo elettorale; Il foglio di carta che avvolge i libri a scopo pubblicitario; Tecnica di esfoliazione della pelle a scopo estetico; Furto o saccheggio ; Cerca nelle Definizioni