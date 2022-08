La grigliata mista tipica in Brasile e Argentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La grigliata mista tipica in Brasile e Argentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHURRASCO

Significato/Curiosita : La grigliata mista tipica in brasile e argentina

Il churrasco è un piatto tipico dell'argentina e della regione sud del brasile: è una grigliata mista di vari tipi di carne (dal pollo al manzo, dal maiale...

