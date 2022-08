Funzionario che segue la pratica di un fallimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Funzionario che segue la pratica di un fallimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CURATORE

Significato/Curiosita : Funzionario che segue la pratica di un fallimento

Prove del fallimento di questa pratica. i favorevoli, però, sostengono che il test rappresenta, anzi, un argomento di sostegno alla pena di morte, in...

curatore – nel diritto italiano, istituto di assistenza di una persona fisica o giuridica inabilitata curatore fallimentare – nel diritto italiano, persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con funzionario; segue; pratica; fallimento; Un importante funzionario statale; funzionario ... ottuso; funzionario amministrativo della Sardegna medievale; Un funzionario di Polizia; segue un profilo su un social network ing; Un tipo che segue attentamente le tendenze; segue l aratura; Che segue un percorso dritto; Nelle sue gare si pratica no corsa e ciclismo; Lo è chi accetta integralmente i principi e la pratica di una dottrina; Si pratica con una macchina pneumatica; La pratica no atleti in slip; Crac, fallimento ; fallimento finanziario; Clamoroso fallimento ; fallimento finanziario ing; Cerca nelle Definizioni