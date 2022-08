Fiore il cui nome deriva dalla spada dei Romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiore il cui nome deriva dalla spada dei Romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GLADIOLO

Significato/Curiosita : Fiore il cui nome deriva dalla spada dei romani

Una sorta di spada a lama corta, comunque più lunga di quella di un pugnale, larga e a doppio taglio, affine al gladio degli antichi romani. costituitasi...

Seconda della specie, con cormi di forma depressa. il corpo da cui il gladiolo prende origine non è, come erroneamente viene definito, un vero e proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con fiore; nome; deriva; dalla; spada; romani; Viene assunto per eliminare il gonfiore addominale; Bagna fiore nzuola; Cadono quando il fiore appassisce; fiore simbolo della maison Chanel; Celebre architetto francese di nome Gustave; Il nome della donna amata da Cyrano; Il nome della mamma di Richie Cunningham; Il suo nome scientifico è Seriola dumerili; Taglio di carne che deriva dal dorso dell animale; Combustibile deriva to da rifiuti organici; deriva ti da reazione tra aldeide o chetone e alcol; Un tipo di lotta deriva ta dal karate; Batteri dalla forma simile a una virgola; Il ferro lo è dalla calamita; Materiale della torre di chi si isola dalla realtà; Fagioli dalla cuticola con macchie rossastre; Simile al pesce spada , viene chiamato pesce vela; Il gufo de La spada nella roccia; Viene rappresentata bendata con bilancia e spada ; spada dei legionari romani; Fecero passare i romani sotto le forche caudine; Carro trainato da 4 cavalli ai tempi dei romani ; Uno dei colli romani ... oltre ai noti sette; L elargizione che gli antichi soldati romani ricevevano in occasione di un trionfo; Cerca nelle Definizioni