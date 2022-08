Fecero passare i Romani sotto le forche caudine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fecero passare i Romani sotto le forche caudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SANNITI

Significato/Curiosita : Fecero passare i romani sotto le forche caudine

passare sotto le forche caudine è una punizione corporale nella quale un prigioniero è costretto a camminare tra due file di uomini che lo colpiscono...

Sottomissione dei sanniti a roma fu sancita dalla terza guerra sannitica (298-290 a.c.). preoccupati dall'ebsionismo romano, i sanniti riunirono in una... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con fecero; passare; romani; sotto; forche; caudine; Tito e Vespasiano fecero parte di quella Flavia; fecero costruire il palazzo Schifanoia; Ne fecero parte molti artisti all inizio del 900; Del 63 fecero parte Nanni Balestrini e Umberto Eco; Lasciapassare rilasciato ai giornalisti; Sfiorato nel passare ; Oltrepassare la soglia; passare la gomma sullo scritto; Carro trainato da 4 cavalli ai tempi dei romani ; Uno dei colli romani ... oltre ai noti sette; L elargizione che gli antichi soldati romani ricevevano in occasione di un trionfo; Come gli antichi romani scrivevano millecento; sotto mise i Daci; Si trovano sotto il cappello di molti funghi; sotto le sue luci si è al centro dell attenzione; È cantata da un innamorato sotto la finestra; Assieme a forche tte e coltelli sulla tavola; Pescare con un... forche ttone; forche tte, coltelli, cucchiai..; Mangioni, buone forche tte; In quelle caudine i sanniti sconfissero i romani; Passare sotto quelle caudine è un'umiliazione; Imposero ai Romani le Forche caudine ; Cerca nelle Definizioni