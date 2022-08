Si ha in fase di luna nuova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ha in fase di luna nuova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NOVILUNIO

Significato/Curiosita : Si ha in fase di luna nuova

– "luna nuova" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi luna nuova (disambigua). il novilunio (o luna nuova) è la fase della luna in cui...

Contiene il lemma di dizionario «novilunio» wikimedia commons contiene immagini o altri file su novilunio novilunio, su treccani.it – enciclopedie on...

