Famosa nave che non arrivò a destinazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famosa nave che non arrivò a destinazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TITANIC

Significato/Curiosita : Famosa nave che non arrivo a destinazione

Amsterdam nel 1628. la nave affondò durante il suo viaggio inaugurale e divenne famosa a seguito dell'ammutinamento e del massacro che ebbe luogo fra i sopravvissuti...

Disambiguazione – "titanic" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi titanic (disambigua). l'rms titanic era un transatlantico britannico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con famosa; nave; arrivò; destinazione; Capitale da cui parte una famosa gara di rally; La Provenza è famosa per i suoi campi; Mediano citato da Ligabue in una famosa canzone; Una famosa canzone di Francesco De Gregori; La destra... di una nave ; nave usata per la caccia ai cetacei; Grande nave originariamente priva di motore; Possono causare l affondamento di una nave ; Antico popolo nordeuropeo che arrivò in Sicilia; Partì da Southampton e non arrivò a destinazione; Percorso tra la partenza e la destinazione ; destinazione di una lettera postale; Gianluca che cantava destinazione paradiso; Giungere a destinazione in aereo; Cerca nelle Definizioni