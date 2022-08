Duplicata... come la pecora Dolly - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Duplicata... come la pecora Dolly. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CLONATA

Significato/Curiosita : Duplicata... come la pecora dolly

(1968–1976) (2019) la celebre pecora dolly, primo mammifero clonato della storia, deve il suo nome proprio a dolly parton. il nome "dolly" è nato infatti...

Vera pecora clonata), un'altra la cellula embrionale denucleata e l'ultima è la madre surrogata. tramite tale metodo, dolly è stata clonata nel 1996 a... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

