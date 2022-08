La delega che il governo riceve dai suoi elettori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La delega che il governo riceve dai suoi elettori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANDATO

Significato/Curiosita : La delega che il governo riceve dai suoi elettori

Dai colori tradizionalmente adottati dai due partiti, il governo è stato spesso chiamato dalla stampa "governo giallo-verde". giuseppe conte ricevette...

Italiano. il contenuto del mandato dipende dall’ampiezza delle determinazioni pattizie di cui è frutto: possiamo quindi avere un mandato in cui le parti stabiliscono... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

