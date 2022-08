Il custodire le uova della gallina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il custodire le uova della gallina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COVARE

Significato/Curiosita : Il custodire le uova della gallina

L'allevamento è l'attività di custodire, far crescere ed opportunamente riprodurre animali in cattività, totale o parziale, per ricavarne cibo, pelli...

Deponevano uova, e quando poi le deposero, nessuno si prese la briga di farle covare. collocatane una coppia entro un ampio parco, si incominciò a seguirne i... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con custodire; uova; della; gallina; Il costo per custodire una moneta merce ing; Tenere d’occhio, custodire ; Oggetto antico e raro da custodire ; Tenere d'occhio, custodire ; Si ha in fase di luna nuova ; Le sue piccole uova sono usate in cucina; Stesso testo, nuova tiratura; Si produce con le uova di storione; Regione storica della Germania; Zona della città lontana dal centro; Il nome della donna amata da Cyrano; Principe di Galilea e cavaliere della 1° crociata; gallina cei dal becco rosso; I gallina cei dalle piccole uova macchiettate; Colorati gallina cei prevalentemente terricoli; Detto proverbiale: gallina _ fa buon brodo; Cerca nelle Definizioni