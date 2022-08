Costruzione come quella in cui si suicidò Hitler - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruzione come quella in cui si suicidò Hitler. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BUNKER

Significato/Curiosita : Costruzione come quella in cui si suicido hitler

Berlino, nel quale adolf hitler si suicidò il 30 aprile 1945, ponendo così di fatto termine alla seconda guerra mondiale in europa. il bunker fu il tredicesimo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati di bunker, vedi bunker (disambigua). un bunker è una fortificazione militare difensiva. si differenzia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con costruzione; come; quella; suicidò; hitler; costruzione a fini abitativi o di uffici; Massiccia costruzione difensiva verticale; Nella prima metà del 400 fu sovrintendente alla costruzione del Duomo di Milano; costruzione per pescare nell Adriatico; Colorato... come un mare asiatico; Duplicata... come la pecora Dolly; Vecchia... come la Juventus; come orche e capodogli; quella senza piombo è nota come verde; quella di sorpasso è collocata a sinistra; quella di Tom Cruise è... impossible; C è anche quella canina; Si suicidò dopo la vittoria di Cesare a Tapso; Saggio scritto da Adolf hitler pubblicato nel 1925; Lo furono Mussolini, Stalin e hitler ; Decreto con il quale hitler concentrò nelle sue mani l'intera capacità legislativa ed esecutiva; L'Operazione del golpe contro hitler del 1944; Cerca nelle Definizioni