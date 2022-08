Colorato... come un mare asiatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colorato... come un mare asiatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAR GIALLO

Significato/Curiosita : Colorato... come un mare asiatico

Sulla terraferma nelle regioni del sudest asiatico), perché presentano sulla pelle delle strisce colorate molto simili. sono diffusi nelle barriere coralline...

La corea del sud. il mar giallo è chiamato mare occidentale nelle due coree. il suo nome deriva dai sedimenti di colore giallo che colorano le sue acque... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con colorato; come; mare; asiatico; colorato nuovamente; Il caffè colorato da un goccio di latte; colorato telo copricostume; colorato pasticcino francese a base di meringa; Costruzione come quella in cui si suicidò Hitler; Duplicata... come la pecora Dolly; Vecchia... come la Juventus; come orche e capodogli; Quello di mare è uno stretto; Un brand molto famoso di ciabatte da mare ; Dolce tradizionale campano con crema e amare ne; Il mare tra Svezia e Polonia; Paese asiatico tra Thailandia e Vietnam; Il sistema montuoso asiatico dell Everest; Quello africano è più grande dell asiatico ; Stato asiatico ; Cerca nelle Definizioni