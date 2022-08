Lo è un centometrista così come un pesista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un centometrista così come un pesista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATLETA

Significato/Curiosita

Cercando lo sportivo che pratica l'atletica leggera, vedi atleta (atletica leggera). l'atleta è la persona che pratica - con finalità amatoriali oppure... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

