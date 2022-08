Capitale da cui parte una famosa gara di rally - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capitale da cui parte una famosa gara di rally. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARIGI

Significato/Curiosita : Capitale da cui parte una famosa gara di rally

di eventi mondani, a cui si aggiungono nel 1911 il rally omonimo e dal 1929 il circuito di monte carlo, quando vi si svolge l'annuale gran premio di monaco...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi parigi (disambigua). parigi (afi: /pa'rii/; in francese paris, pronuncia /pai/; con riferimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

