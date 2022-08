Il calcio che vede in campo giocatori di plastica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il calcio che vede in campo giocatori di plastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BALILLA

Significato/Curiosita : Il calcio che vede in campo giocatori di plastica

Nella metà campo avversaria e non vi sono almeno due giocatori avversari tra lui e la porta. è punito con un calcio di punizione indiretto in favore della...

L'opera nazionale balilla per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù (nota come opera nazionale balilla, in sigla onb) fu un'organizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con calcio; vede; campo; giocatori; plastica; __ Madrid, i colchoneros del calcio ; L ultimo difensore nel calcio ; La squadra di calcio rossoverde umbra; Barbara __, attaccante della Nazionale di calcio ; Recitazione che non prevede un vero copione; Quella svede se e quella norvegese sono valute; Un belvede re dal quale ammirare il panorama; Ci si va per vede re film sul grande schermo; Lo è un campo ricoperto di margherite; Simile al baseball ma con campo più piccolo ing; Lo sport con fuoricampo ... e diamanti ing; Trovano gloria sul campo ; La occupano i giocatori di riserva; I giocatori della nazionale neozelandese di rugby; Conteso dai giocatori di vari sport; giocatori che imbrogliano; Tra i suoi derivati c è la plastica ; La rinoplastica potrebbe farlo avere a tutti; Diffusa materia plastica ; Coperto da uno strato morbido di plastica ; Cerca nelle Definizioni