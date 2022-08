Appartenente adatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appartenente adatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROPRIO

Significato/Curiosita : Appartenente adatto

Vichinghi si potrebbe essere incrociato successivamente con una razza appartenente alle popolazioni nomadi provenienti dall'asia, dando vita al progenitore...

Non subisce modifiche in base alla data. le parti del proprio sono dette anche parti mobili, proprio perché cambiano a seconda della celebrazione e conferiscono... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con appartenente; adatto; Ghiandola endocrina appartenente all epitalamo; Un monaco appartenente all ordine fondato dal grande santo di Norcia; appartenente a un antico popolo della Palestina; appartenente a una popolazione iranica; Abbigliamento adatto alla gravidanza fra; Articolo inadatto per uomo; Specificamente adatto alla cura dei bambini; adatto ... per spremute;