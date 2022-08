Agrume alla base di una nota bevanda amarognola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agrume alla base di una nota bevanda amarognola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHINOTTO

Significato/Curiosita : Agrume alla base di una nota bevanda amarognola

Simili, ma è piuttosto una modalità di preparazione e consumo di bevande alcoliche o preparati a base di bevande alcoliche. si nota inoltre che un aperitivo...

Esporta il chinotto in tutto il mondo col marchio commerciale chinò. acque minerali lurisia commercializza "il nostro chinotto" utilizzando il chinotto di savona... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con agrume; alla; base; nota; bevanda; amarognola; Singola parte di una testa d aglio o di un agrume ; agrume verde usato in cocktail accorcia le unghie; agrume giallo; Piante nell agrume to; Batteri dalla forma simile a una virgola; Spazzatura... alla Tomas Milian; Il ferro lo è dalla calamita; Offrire bevande alla divinità gustare in poesia; Gli uccelli che si spostano in base alla stagione; Salsa giapponese dolciastra a base di soia e mirin; Una salsa della Provenza a base di olive e capperi; Una torre duecentesca a base ottagonale ad Asti; Quella senza piombo è nota come verde; Il soprannome di una nota figlia di Donald Trump; Un sinonimo di annota re; nota stazione svizzera di sport invernali; bevanda mitologica che donava l oblio; bevanda alcolica dal prodotto delle api; bevanda di frutta; Una bevanda dell erborista; Bevanda amarognola ; L'insalata amarognola detta anche indivia; Agrume che dà una bibita amarognola ; Birra chiara amarognola 47114; Cerca nelle Definizioni