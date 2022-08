La wedding che coordina i matrimoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La wedding che coordina i matrimoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PLANNER

Significato/Curiosita : La wedding che coordina i matrimoni

L'organizzatore di matrimoni, anche denominato con l'espressione inglese wedding planner, è una figura professionale che presta alle coppie in procinto di sposarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con wedding; coordina; matrimoni; Il più famoso wedding planner italiano: Enzo __; Organizza il matrimonio: wedding __ ing; Li organizza la wedding planner; coordina re colori e stili; Una coordina ta per rilevazioni astronomiche; coordina zione senza uso di congiunzioni; Perdita della coordina zione muscolare; Quella di matrimoni o si fa in ginocchio; Impone il matrimoni o fra persone appartenenti a uno stesso gruppo sociale; È ambito dalle nubili presenti al matrimoni o; Lo era il matrimoni o in un dramma di Cimarosa; Cerca nelle Definizioni