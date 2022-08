Si versa come garanzia per un contratto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si versa come garanzia per un contratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPARRA

Significato/Curiosita : Si versa come garanzia per un contratto

contratto preliminare è un particolare contratto con il quale le parti in causa si obbligano vicendevolmente alla stipula di un futuro contratto (il contratto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caparra (disambigua). la caparra, nel diritto civile, è una somma di denaro o una quantità d'altre... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

