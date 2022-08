Vergine guerriera dell Eneide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vergine guerriera dell Eneide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMILLA

Camilla è un personaggio dell'eneide di virgilio. è una giovane regina guerriera dei volsci, figlia di casmilla e di metabo, tiranno di privernum, una...

Maschili: camillo il nome è diffuso nelle altre lingue con le seguenti varianti: ceco: kamila danese: kamilla, camilla finlandese: camilla, milla francese:... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

