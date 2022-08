Veicolo col sistema di trazione del carro armato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo col sistema di trazione del carro armato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CINGOLATO

Significato/Curiosita : Veicolo col sistema di trazione del carro armato

Il carro è inoltre protetto da minacce nucleari, batteriologiche e chimiche (nbc) da un sistema sviluppato dalla sekur s.p.a. di roma. il sistema di controllo...

Superamento di dossi e cunette particolarmente impegnativi. in genere i veicoli cingolati hanno una mobilità superiore a quella dei veicoli forniti di pneumatici... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

