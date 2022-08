Si trova spesso nei dentifrici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova spesso nei dentifrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FLUORO

Significato/Curiosita : Si trova spesso nei dentifrici

Passare al dentifrici naturali con il fine di evitare sapori sintetici ed artificiali, che si ritrovano invece comunemente nei dentifrici regolari. a...

Agente fondente (dalla parola latina fluere). i sali di fluoro si chiamano fluoruri. il fluoro, a causa della sua elevata reattività, non si trova libero... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con trova; spesso; dentifrici; Luogo dove trova re protezione, per persone o cose; La parte dell aereo in cui si trova no i passeggeri; Si trova no sotto il cappello di molti funghi; Si trova nel panettone con i canditi; Condizione di prigionia spesso riferita ad animali; Animali che cambiano spesso la pelle; Mezzadro, contadino, spesso di frontiera; Droga sintetica spesso venduta nelle discoteche; Aroma per dentifrici o; Un gusto dei dentifrici ; Fiore che dà una polvere odorosa per dentifrici ; Un additivo dei dentifrici ; Cerca nelle Definizioni