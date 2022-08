Stile successivo al liberty tipico degli anni 20 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stile successivo al liberty tipico degli anni 20. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ART DECO

Significato/Curiosita : Stile successivo al liberty tipico degli anni 20

Lasenby liberty, tra i primi a esporre e diffondere oggetti e stampe di gusto esotico che ostentavano le forme sinuose tipiche di questo nuovo stile. il liberty...

L'art déco (nome derivato per estrema sintesi dalla dicitura exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, esposizione internazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con stile; successivo; liberty; tipico; degli; anni; Persone che diffondono malattie e pestile nze; stile architettonico che precedette il gotico; Trattorie in stile rustico; Uno stile ottocentesco; Il periodo successivo al parto; Stile ornamentale successivo al barocco; In un tempo successivo ; Il giorno successivo all oggi; Il nouveau era detto liberty in Italia; L art nota anche come stile liberty ; Quella... nouveau è detta anche liberty ; Era nouveau ma fu detto anche liberty ; Prodotto da forno abruzzese tipico della Pasqua; tipico pane ferrarese a forma di H; Il ponte sul fossato tipico dei castelli medievali; tipico salume valtellinese; Vi ha sede il ministero degli Esteri; La dinastia che fu a lungo rivale degli York; Le comodità degli smidollati; Il dio greco degli abissi; Una villa milanese gioiello anni 30: Necchi __; Secondo nome di battesimo di Papa Giovanni XXIII; Il cane Argo lo riconobbe dopo vent anni ; Personaggio masochista di Aldo, Giovanni e Giacomo; Cerca nelle Definizioni