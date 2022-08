Sfiziosità lagunare simile alle tapas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfiziosità lagunare simile alle tapas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CICCHETTO

Significato/Curiosita : Sfiziosita lagunare simile alle tapas

Definizione governativa ufficiale: shot 20 ml ^ cicchetto: definizione e significato di cicchetto – dizionario italiano – corriere.it ^ volumetria bicchieri... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con sfiziosità; lagunare; simile; alle; tapas; Come il risotto o un baccalà lagunare ; Pasta veneta simile a grossi spaghetti; simile al pesce spada, viene chiamato pesce vela; Un agreste strumento musicale simile a un flauto; simile al baseball ma con campo più piccolo ing; Si firma per chiedere qualcosa alle autorità; L artista lo è dalle muse; alle gre... per aver bevuto; Il giudice d Israele che alle vò Samuele; tapas servite calde; Cerca nelle Definizioni