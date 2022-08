Il Roman regista di Chinatown - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Roman regista di Chinatown. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POLANSKI

Significato/Curiosita : Il roman regista di chinatown

chinatown è un film neo-noir del 1974 diretto da roman polanski, con protagonisti jack nicholson, faye dunaway e john huston. si tratta dell'ultimo film...

"polanski" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi polanski (disambigua). roman polanski, all'anagrafe rajmund roman thierry polanski (parigi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con roman; regista; chinatown; Imperatore roman o che succedette a Commodo; Imperatore roman o che succedette a Settimio Severo; Erano abitanti dell Impero roman o d Oriente; È della foresta in un roman zo di Jack London; Il regista di Regalo di Natale e Il Cuore Altrove; Il regista in una squadra di basket ing; Iniziali del regista Lester; Il Dario regista di Profondo Rosso e Suspiria; Jack __, protagonista di Shining e chinatown ; La Faye attrice in chinatown e Quinto potere; Il guaio a chinatown di un film del 1986; Cerca nelle Definizioni