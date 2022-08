Resina con cui un tempo si realizzavano i telefoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Resina con cui un tempo si realizzavano i telefoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BACHELITE

Significato/Curiosita : Resina con cui un tempo si realizzavano i telefoni

Di resina epossidica. impregnando il trasformatore di resina epossidica sotto vuoto, si può sostituire l'aria all'interno degli avvolgimenti con la resina...

Degli offlaga disco pax, vedi bachelite (album). il poliossibenzilmetilenglicolanidride conosciuto comunemente come bachelite (o bakelite) è il nome dato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con resina; tempo; realizzavano; telefoni; resina ottenuta da acacie e usata per apprettare; Vinsero alla Beresina ; resina sintetica impiegata per piste di atletica; resina gialla; Così era chiamato un tempo il treno più veloce; Sfugge da tempo all arresto; tempo di un giro completo intorno al Sole: anno __; Materia che studia i fatti nel corso del tempo ; Una chiamata telefoni ca fra più persone; La SIP lo aveva sulla telefoni a; Una impiegata telefoni ca; Codice da telefoni ni; Cerca nelle Definizioni