Il regista in una squadra di basket ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il regista in una squadra di basket ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PLAYMAKER

Significato/Curiosita : Il regista in una squadra di basket ing

Il playmaker (letteralmente creatore del gioco, talvolta abbreviato in play, entrambi pseudoanglicismi), chiamato in lingua inglese point guard, è uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

