Il regista di Regalo di Natale e Il Cuore Altrove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il regista di Regalo di Natale e Il Cuore Altrove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PUPI AVATI

Significato/Curiosita : Il regista di regalo di natale e il cuore altrove

il cuore altrove è un film del 2003, diretto da pupi avati, presentato in concorso al 56º festival di cannes. questo film è riconosciuto come d'interesse...

pupi avati, all'anagrafe giuseppe avati (bologna, 3 novembre 1938), è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore italiano. giuseppe... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

