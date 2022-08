La regione di Al Bano... in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regione di Al Bano... in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : APULIA

Significato/Curiosita : La regione di al bano... in latino

Festival di sanremo 1984 campioni al bano, pseudonimo di albano antonio carrisi (cellino san marco, 20 maggio 1943), è un cantautore, personaggio televisivo...

In apulia venne istituita dall'imperatore augusto (intorno al 7 d.c.) la regio ii apulia et calabria; tale suddivisione includeva, oltre all'apulia propriamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con regione; bano; latino; La regione con le isole di Capri e Ischia; regione montuosa della Sardegna; La regione in cui si trova L Aquila; regione dell Etiopia; Entrare... per il Commissario Montalbano ; Relativo ad un antica civiltà dell attuale Libano ; Il campo del _, giallo con Montalbano ; L agente che storpia i nomi nei gialli con il commissario Montalbano ; Un brindisi... latino ; Un colore di capelli cenere o platino ; Oratore latino guida turistica per antonomasia; Lo storico latino che scrisse di Roma dalla sua fondazione; Cerca nelle Definizioni