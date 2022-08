C è quello tenue e quello crasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello tenue e quello crasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INTESTINO

Significato/Curiosita : C e quello tenue e quello crasso

Dell'intestino tenue (villi intestinali), l'intestino crasso ha invaginazioni (le ghiandole intestinali). anche se sia l'intestino tenue sia quello crasso hanno...

Ripiegato più volte su sé stesso. l'intestino è distinto in due parti principali, intestino tenue e intestino crasso. l'intestino tenue è un organo cavo di forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

