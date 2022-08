Si può accettare qualcosa con quello d inventario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può accettare qualcosa con quello d inventario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : BENEFICIO

Significato/Curiosita : Si puo accettare qualcosa con quello d inventario

Apprendimento e stimolo mentale. la conoscenza è qualcosa di diverso dalla semplice informazione. entrambe si nutrono di affermazioni vere, ma la conoscenza...

Beneficiario beneficio ecclesiastico – beneficium attribuito alle proprietà fondiarie ed immobiliari concesse in passato ai chierici in usufrutto beneficio di escussione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con accettare; qualcosa; quello; inventario; Si deve accettare quando si perde; Si firma per accettare i rischi che si corrono; accettare per forza; accettare passivamente; Le note di qualcosa di spiacevole; Si firma per chiedere qualcosa alle autorità; In quelli della memoria può perdersi qualcosa ; Messo prima di qualcosa ; Nasconde un significato oltre quello superficiale; quello d inverno è il giorno più corto dell anno; quello ad un pubblico ufficiale può essere reato; C è quello d aria; L’inventario degli immobili; Lo inventario degli immobili; L'inventario degli immobili; Cerca nelle Definizioni