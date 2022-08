Possono farlo i cani alla slitta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono farlo i cani alla slitta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAINARE

Significato/Curiosita : Possono farlo i cani alla slitta

Provenienza siberiana ebbero più volte successo nelle remunerative corse con i cani da slitta, grazie ad appassionati come fox maule ramsay. nel 1913 amundsen voleva...

Sport velico, nato nel 1999 come variante al surf e consiste nel farsi trainare da un aquilone ("kite" in inglese), che usa il vento come propulsore e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

