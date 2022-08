Portello anteriore apribile dell auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portello anteriore apribile dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COFANO

1962, vennero realizzati interamente allo storico impianto milanese del portello. poi, per circa 2 anni, si ebbe una curiosa fase di transizione durante...

Precisamente citato come "cofano motore" nel caso di carrozzerie monovolume o due volumi è più corretto il termine portellone. il termine cofano è mutuato dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Precisamente citato come "cofano motore" nel caso di carrozzerie monovolume o due volumi è più corretto il termine portellone. il termine cofano è mutuato dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con portello; anteriore; apribile; dell; auto; Sportello per prelievi; Si può fare online o allo sportello ; Sportello di armadio; La familiare con lo sportello posteriore; La faccia anteriore di un foglio; Ghiandola nella parte anteriore del collo; Sta per antico o anteriore ; Nella bici unisce telaio e ruota anteriore ; Tettuccio apribile di auto; Piccola porta apribile della credenza; In alcune auto è apribile sopra la testa; Il Da Crema dell e televendite detto Baffo; Prodotto da forno abruzzese tipico dell a Pasqua; Una dell e malattie esantematiche; Il centro più importante dell a Val Gardena; Così è detta una casa di auto da corsa; Azienda giapponese produttrice di auto ; Bisogna sempre tenerla in auto !; L auto di Ritorno al futuro;