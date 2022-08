La polizia segreta di stato nazista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La polizia segreta di stato nazista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GESTAPO

Significato/Curiosita : La polizia segreta di stato nazista

Una polizia segreta è un organismo di polizia la cui azione si espleta in forma riservata per ragioni in genere di stretto ordine politico, con regole...

gestapo non erano limitate dalla legge o soggette a revisione giudiziaria. il giurista nazista werner best al riguardo dichiarò: «finché la gestapo esegue... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

