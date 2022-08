Piccolo corso d acqua di montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo corso d acqua di montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RUSCELLO

Significato/Curiosita : Piccolo corso d acqua di montagna

È un fiume dell'europa centro-orientale. con 2.860 km è il secondo corso d'acqua più lungo del continente (dopo il volga) nonché il fiume navigabile...

In idrografia, ruscello è il nome generico di un piccolo corso d'acqua sorgiva. il termine ruscello trae origine dal latino volgare ri(v)uscellus, diminutivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con piccolo; corso; acqua; montagna; Simile al baseball ma con campo più piccolo ing; piccolo mezzo da corsa senza carrozzeria ing; piccolo prato privato; Furbo o astuto come un piccolo delinquente; In un discorso , può esserne il centro; Si proclama alla fine del concorso ; Che segue un percorso dritto; Percorso tra la partenza e la destinazione; Scialacqua re, sperperare, disperdere; Un tipo di acqua in lattina; Un bacino formatosi grazie al fluire dell acqua ; Disperso, scialacqua to; montagna boliviana che ha ispirato un gruppo folk; Sono suggestivi quelli della montagna ; Culminano con la montagna Grande; Centro di montagna ; Cerca nelle Definizioni