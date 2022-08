Pasta veneta simile a grossi spaghetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pasta veneta simile a grossi spaghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Pasta veneta simile a grossi spaghetti

D'italia, spaghetti alla chitarra o chitarrine). acini di pepe: pasta di semola di grano duro in forma di grani, originaria della liguria. cascà: pasta di semola...

I bigoli (in veneto bigoli, pronuncia ['bigoi]) sono una pasta lunga, simile a un grosso spaghetto, originari del veneto e diffusi in tutto il veneto...