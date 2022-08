Pasta o riso cotti in uno stampo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pasta o riso cotti in uno stampo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIMBALLO

Significato/Curiosita : Pasta o riso cotti in uno stampo

Lombardi. in linea generale, la cucina delle varie provincie lombarde può essere accomunata dai seguenti tratti: prevalenza del riso e della pasta ripiena...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi timballo (disambigua). il timballo o pasticcio è una specialità culinaria cotta al forno in un... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

Altre definizioni con pasta; riso; cotti; stampo; pasta veneta simile a grossi spaghetti; Canestrini di pasta sfoglia ripieni fra; Tipo di pasta lungo e sottile; Spezia che rende più gialla la pasta all uovo; Il personaggio di Harriso n Ford in Star Wars; Fungo molto usato nei riso tti; Di grande riso nanza, tonante, altisonante; La battaglia del riso rgimento ricordata con quella di San Martino; Biscotti duri da inzuppare nel vino; Biscotti a base di mandorle, morbidi o duri; Frutti non estivi da consumare cotti ; I biscotti del tiramisù; Un dolce cotto in stampo rettangolare ing; Metallo fuso versato in uno stampo ; stampo ; stampo per le monete; Cerca nelle Definizioni