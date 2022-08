Parte dell aratro che è anche osso del cranio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte dell aratro che è anche osso del cranio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VOMERE

Significato/Curiosita : Parte dell aratro che e anche osso del cranio

Infanzia e consisteva nello stringere la testa del bambino con un bendaggio, approfittando del fatto che a quell'età il cranio era ancora molle e in crescita...

Antica vocazione agricola e al gioco del vomere, un passatempo contadino che sanciva come vincitore chi, con il vomere dell'aratro, avesse tracciato un solco... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

