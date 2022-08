La parte dell aereo in cui si trovano i passeggeri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte dell aereo in cui si trovano i passeggeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FUSOLIERA

Significato/Curiosita : La parte dell aereo in cui si trovano i passeggeri

Ionta. questi chiama la digos e viene informato che i passeggeri del boeing si trovano all'accademia egiziana; allora alle ore 13:30 si reca all'accademia...

Sua volta posto sulla fusoliera, che in quel tipo di aerei viene utilizzata come scafo per il galleggiamento in acqua. la fusoliera ha anche la funzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 agosto 2022

